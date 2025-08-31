В Челябинске школьные линейки 1 сентября пройдут в помещениях

Церемония выноса и поднятия флага и исполнение гимна являются центральными событиями в День знаний. С приветственным словом рекомендовано выступить руководителям образовательных организаций, гостям и родителям, удостоенным государственных наград, а также участникам специальной военной операции. Также 1 сентября проводится первое в новом учебном году занятие «Разговоры о важном», темой которого станет «Зачем человеку учиться?».