В Челябинске школьные линейки 1 сентября пройдут в помещениях

В мероприятиях примут участие сотрудники полиции и охранных предприятий, а также казаки и дружинники. На входах в школы установят металлодетекторы.
В первую очередь в таком формате мероприятия организуют для учащихся первых и одиннадцатых классов.
«Вблизи школ будут нести дежурство наряды полиции, а инспекторы ДПС проведут тщательные проверки транспортных средств на предмет нарушений ПДД», — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Там призвали водителей воздержаться от парковки в непосредственной близости от образовательных учреждений, заранее продумывать маршруты и с пониманием отнестись к временным ограничениям.
Церемония выноса и поднятия флага и исполнение гимна являются центральными событиями в День знаний. С приветственным словом рекомендовано выступить руководителям образовательных организаций, гостям и родителям, удостоенным государственных наград, а также участникам специальной военной операции. Также 1 сентября проводится первое в новом учебном году занятие «Разговоры о важном», темой которого станет «Зачем человеку учиться?».
Ранее сообщалось, что Минпросвещения определило единый режим работы школ в течение учебного дня. Так, занятия во всех образовательных учреждениях страны должны начинаться не ранее 8:00 и заканчиваться не позднее 19:00 при наличии второй смены.
Уроки в пятых и девятых классах, а также в классах, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, могут проходить только в первую смену.
Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Школы могут организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам. В российские регионы направили необходимые рекомендации.