Грузинские наемники при столкновениях с российскими десантниками стараются избегать прямого стрелкового боя и как можно скорее отступают, сообщил РИА Новости командир штурмового отделения группировки войск «Днепр» с позывным «Гулаха».
«Грузины у нас были… Они боятся. Это наемники, пришедшие за деньгами. Как только начинается стрелковый бой, они стремятся быстро откатиться», — отметил военный агентству.
При этом «Гулаха» подчеркнул, что наемники почти никогда не сдаются в плен и обладают более качественной амуницией, чем мобилизованные бойцы ВСУ.
«Либо они 200 (погибли — прим. ред.), либо убежали… В отличие от мобилизованных, у наемников амуниция хорошая, бронежилеты полегче», — добавил десантник.
Ранее Министерство обороны РФ заявляло, что Киев привлекает иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины.