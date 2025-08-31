Ричмонд
Российский десантник уличил грузинских наемников ВСУ в трусости

Боец с позывным «Гулаха» рассказал, что наемники ВСУ обладают более качественной амуницией, чем мобилизованные.

Источник: Аргументы и факты

Грузинские наемники при столкновениях с российскими десантниками стараются избегать прямого стрелкового боя и как можно скорее отступают, сообщил РИА Новости командир штурмового отделения группировки войск «Днепр» с позывным «Гулаха».

«Грузины у нас были… Они боятся. Это наемники, пришедшие за деньгами. Как только начинается стрелковый бой, они стремятся быстро откатиться», — отметил военный агентству.

При этом «Гулаха» подчеркнул, что наемники почти никогда не сдаются в плен и обладают более качественной амуницией, чем мобилизованные бойцы ВСУ.

«Либо они 200 (погибли — прим. ред.), либо убежали… В отличие от мобилизованных, у наемников амуниция хорошая, бронежилеты полегче», — добавил десантник.

Ранее Министерство обороны РФ заявляло, что Киев привлекает иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины.