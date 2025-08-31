Пермский футболист возглавил правление питерского «Зенита»

Константин Зырянов родился в Перми в 1977 году, окончил футбольную школу местного клуба «Звезда». В 1995 году оказался в составе только что созданного клуба «Амкар». Вместе с командой за пять лет прошёл путь от третьей лиги до Первого дивизиона, куда пермяки пробились в 1999 году. Всего за «Амкар» он отличился 49 раз в 181 игре.