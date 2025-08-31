Ричмонд
Пермский футболист возглавил правление питерского «Зенита»

Новым председателем правления ФК «Зенит» назначен бывший игрок пермского «Амкара», уроженец Перми Константин Зырянов, до недавнего времени занимавший пост советника топ-менеджера петербургского клуба.

Источник: Коммерсантъ

Прежний глава правления Александр Медведев в свою очередь, поменялся ролями с господином Зыряновым в иерархии руководства сине-бело-голубых.

Константин Зырянов родился в Перми в 1977 году, окончил футбольную школу местного клуба «Звезда». В 1995 году оказался в составе только что созданного клуба «Амкар». Вместе с командой за пять лет прошёл путь от третьей лиги до Первого дивизиона, куда пермяки пробились в 1999 году. Всего за «Амкар» он отличился 49 раз в 181 игре.

В начале 2000 года перешел в столичное «Торпедо», а в 2007 году — в питерский «Зенит», за который выступал 10 лет и стал одним из лидеров футбольного клуба.