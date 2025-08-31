Четыре новые школы откроются в Красноярском крае 1 сентября

Ребята будут учиться в одну смену. В школе оборудованы учебные классы для начальной, средней и старшей школы, есть несколько спортивных залов и зон для занятий спортом, просторная столовая с пищеблоком, библиотека, комната детских инициатив, медицинский кабинет. На территории расположена современная спортивная зона с футбольным полем, площадками для лёгкой атлетики, гимнастики и хоккея.