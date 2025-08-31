Четыре новые школы откроются в Красноярском крае 1 сентября

Ребята будут учиться в одну смену. В школе оборудованы учебные классы для начальной, средней и старшей школы, есть несколько спортивных залов и зон для занятий спортом, просторная столовая с пищеблоком, библиотека, комната детских инициатив, медицинский кабинет. На территории расположена современная спортивная зона с футбольным полем, площадками для лёгкой атлетики, гимнастики и хоккея.
Вторая новостройка, расположенная в 7-м микрорайоне Аэропорт, станет вторым корпусом школы № 149. В День знаний сюда придут 1756 человек с 5 по 11 классы. В школе просторные светлые кабинеты, которые оснащены по последнему слову техники — есть интерактивные доски, проекторы, ноутбуки и принтеры.
Также оборудованы библиотека, пищеблок, актовый и обеденный залы. Созданы условия для маломобильных учеников. Во дворе есть физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, хоккейной коробкой, беговыми дорожками, универсальной игровой площадкой и сектором для занятий лёгкой атлетикой и гимнастикой. В следующем учебном году в школе будут открыты специализированные металлургические и энергетические классы.
— Еще две школы откроются первого сентября в Емельяновском муниципальном округе. Кроме того, по нацпроекту «Молодежь и дети» в крае завершился капитальный ремонт в 23 школах. Обновленные образовательные учреждения также откроют свои двери в День знаний, — сообщила замминистра образования Красноярского края Татьяна Гридасова.
Первого сентября за парты в Красноярском крае сядут 370 тысяч школьников, из них первоклассников — около 34 тысяч человек, учеников 11-х классов — 16 010 человек.