Красноярский край готовится к 1 сентября: в регион доставили 47 тонн цветов

С начала 2025 года в Сибирь уже ввезено более 600 тонн цветов на общую сумму свыше 485 миллионов рублей. Традиционно наибольшей популярностью у красноярцев пользуются розы, хризантемы и гвоздики. Примечательно, что поставки гвоздик в этом году выроли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.