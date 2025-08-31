Красноярский край готовится к 1 сентября: в регион доставили 47 тонн цветов

Масштабная партия свежих цветов общим весом 47 тонн поступила в Красноярский край накануне Дня знаний.
Как сообщает Сибирское таможенное управление, наш регион занял третье место среди субъектов СФО по объёму импортной цветочной продукции.
С начала 2025 года в Сибирь уже ввезено более 600 тонн цветов на общую сумму свыше 485 миллионов рублей. Традиционно наибольшей популярностью у красноярцев пользуются розы, хризантемы и гвоздики. Примечательно, что поставки гвоздик в этом году выроли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Летний всплеск спроса на цветочную продукцию подтверждается статистикой: за три летних месяца в сибирские регионы поступило около 158 тонн цветов, что составляет более четверти всего годового объёма.
Основными странами-поставщиками остаются Нидерланды, Китай и Армения. В текущем году к ним присоединился Кыргызстан, откуда в Сибирь уже импортировали 34 тонны роз.