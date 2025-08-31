Ричмонд
В центре Перми на эспланаде прошёл двухчасовой концерт группы «Кино»

Он был частью «Ночи города» — финала летнего фестиваля «Город встреч».

Источник: Аргументы и факты

Двухчасовой концерт группы «Кино» состоялся на эспланаде в центре Перми во время фестиваля «Ночь города» 30 августа.

Выступление музыкантов в сопровождении вокала погибшего в 1990 году лидера группы Виктора Цоя стало частью большого финала летнего фестиваля «Город встреч». Концерт начался около 22:30 и продолжался порядка двух часов. Группа исполнила как давние композиции («Ночь», «Бездельник»), так и песни, остающиеся хитами до сих пор: «Пачка сигарет», «Перемен», «Кукушка», «Звезда по имени Солнце».

На экране за спинами музыкантов при этом транслировался видеоряд с использованием как архивных записей концертов «Кино» и съёмок Виктора Цоя, так и графики.

После окончания концерта (группа исполнила две песни на бис) музыканты поблагодарили пермяков за приём и посоветовали продолжать традицию проведения «Ночи города».