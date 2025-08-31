В центре Перми на эспланаде прошёл двухчасовой концерт группы «Кино»

Выступление музыкантов в сопровождении вокала погибшего в 1990 году лидера группы Виктора Цоя стало частью большого финала летнего фестиваля «Город встреч». Концерт начался около 22:30 и продолжался порядка двух часов. Группа исполнила как давние композиции («Ночь», «Бездельник»), так и песни, остающиеся хитами до сих пор: «Пачка сигарет», «Перемен», «Кукушка», «Звезда по имени Солнце».