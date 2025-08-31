Петербуржец два месяца пытается доказать, что он не умер

Житель Санкт-Петербурга Игорь Байков уже два месяца пытается доказать, что он не умер. Об этом рассказал его представитель Игорь Бурдинский.
Представитель сообщил, что Байков не смог снять деньги в банкомате, так как в банке его сочли умершим, из-за чего прекратились и социальные выплаты. В ЗАГСе ему выдали собственное свидетельство о смерти, а похоронное учреждение оформило справки на его имя. В больнице, где он пытался запросить историю болезни и смерти, ему отказали и направили к следователям.
По словам Бурдинского, четыре года назад у Байкова украли паспорт, и он получил новый. Ошибка возникла после смерти человека, который пользовался его старым документом. В прокуратуре согласились представлять интересы Байкова, его уже вызывали в Следственный комитет.
Адвокат Вера Сафонова отметила, что Байков участвовал в СВО и охарактеризовала его как порядочного человека. Она добавила, что следствие изъяло документы в морге по «ложному» Байкову, а вскоре ожидаются результаты экспертизы, которая установит личность умершего, жившего по его паспорту.
— Ему врач сказал, что он числится в списке умерших. Ему становится плохо, его отвозят по скорой в больницу, оказывают помощь, а затем говорят идти домой и называют произошедшее «случайностью», — рассказал Игорь Бурдинский в беседе с РИА Новости.
Сейчас мужчина ограничен во всех правах, так как числится умершим — живым его может признать только суд.