Петербуржец два месяца пытается доказать, что он не умер

Представитель сообщил, что Байков не смог снять деньги в банкомате, так как в банке его сочли умершим, из-за чего прекратились и социальные выплаты. В ЗАГСе ему выдали собственное свидетельство о смерти, а похоронное учреждение оформило справки на его имя. В больнице, где он пытался запросить историю болезни и смерти, ему отказали и направили к следователям.