Израиль убил иранских командиров с помощью слежки за телефонами, — NYT

«Неосторожное использование иранскими телохранителями мобильных телефонов в течение нескольких лет — в том числе публикации в соцсетях — сыграло центральную роль в том, чтобы израильская военная разведка могла преследовать иранских ядерных ученых и военных командиров, а израильские ВВС смогли атаковать и убить их с помощью ракет и бомб в первую неделю войны в июне», — пишет газета со ссылкой на информацию, полученную от пяти высокопоставленных иранских чиновников, двух членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) и девяти израильских военных и разведчиков.