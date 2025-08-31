Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль убил иранских командиров с помощью слежки за телефонами, — NYT

Израильские военные в июне смогли убить ряд иранских военных командиров и ученых, вычислив их местонахождение с помощью слежки за мобильными телефонами их телохранителей, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранских и израильских чиновников.

Израильские военные в июне смогли убить ряд иранских военных командиров и ученых, вычислив их местонахождение с помощью слежки за мобильными телефонами их телохранителей, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранских и израильских чиновников.

«Неосторожное использование иранскими телохранителями мобильных телефонов в течение нескольких лет — в том числе публикации в соцсетях — сыграло центральную роль в том, чтобы израильская военная разведка могла преследовать иранских ядерных ученых и военных командиров, а израильские ВВС смогли атаковать и убить их с помощью ракет и бомб в первую неделю войны в июне», — пишет газета со ссылкой на информацию, полученную от пяти высокопоставленных иранских чиновников, двух членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) и девяти израильских военных и разведчиков.

Как пишет издание, до этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, опасаясь убийств со стороны Израиля, принял масштабные меры безопасности, в том числе увеличив число телохранителей, и предостерег против использования мобильных телефонов и таких мессенджеров, как WhatsApp. Израиль обнаружил, что эти телохранители носили с собой телефоны и проявляли с их помощью активность в соцсетях.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

Читайте материал по теме: Хуситы пригрозили Израилю «мрачными днями» после ударов по Йемену.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Ядерные объекты Ирана: вопрос суверенитета или пороховая бочка Ближнего Востока
Ядерная программа Ирана существует с 50-х годов прошлого века. На сегодня в нее входят десятки объектов для ядерных исследований, добычи, переработки и обогащения урана. Рассказываем, где находятся эти объекты, почему их называли причиной недавней войны и могут ли они вызвать новый кризис на Ближнем востоке.
Читать дальше