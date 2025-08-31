Неугомонная Грета Тунберг собралась с флотилией прорывать «незаконную осаду»

Гуманитарная флотилия во главе с Гретой Тунберг отправляется в оккупированную Газу, чтобы «прорвать незаконную осаду». Количество судов не уточняется, они должны отплыть из Барселоны в воскресенье, еще десятки судов, как ожидается, покинут другие средиземноморские порты 4 сентября.
По словам организаторов, флотилия с гуманитарной помощью и активистами, в том числе шведской активисткой кампании за борьбу с изменением климата Гретой Тунберг, должна отправиться из Барселоны в воскресенье, чтобы попытаться «прорвать незаконную блокаду Газы».
Суда отправятся из испанского портового города, чтобы «открыть гуманитарный коридор и положить конец продолжающемуся геноциду палестинского народа», заявили во Всемирной флотилии Сумуд.
Они не сообщили, сколько судов отправится в плавание или точное время отправления, отмечает The Guardian.
Ожидается, что флотилия прибудет в разрушенный войной прибрежный палестинский анклав в середине сентября.
«Это будет крупнейшая миссия солидарности в истории, в которой будет задействовано больше людей и лодок, чем во всех предыдущих попытках, вместе взятых», — заявил бразильский активист Тьяго Авила журналистам в Барселоне на прошлой неделе.
Организаторы сообщают, что ожидается, что десятки других судов покинут тунисские и другие средиземноморские порты 4 сентября.
Активисты также проведут одновременные демонстрации и другие акции протеста в 44 странах «в знак солидарности с палестинским народом», написала Грета Тунберг, которая входит в руководящий комитет флотилии, в социальной сети.
Помимо Гртеы Тунберг во флотилию войдут активисты из нескольких стран, европейские законодатели и общественные деятели, такие как бывший мэр Барселоны Ада Колау, отмечает The Guardian.
«Мы понимаем, что это законная миссия в соответствии с международным правом», — заявила журналистам в Лиссабоне на прошлой неделе португальский депутат Мариана Мортагуа, которая присоединится к миссии.
Израиль уже заблокировал две попытки активистов доставить помощь морским путем в Газу в июне и июле, напоминает The Guardian. В июне 12 активистов, находившихся на борту парусника «Мадлин», были перехвачены израильскими военными в 185 км к западу от Газы. Пассажиры, в том числе Тунберг, были задержаны и в конечном итоге высланы.
В июле 21 активист из 10 стран был перехвачен, когда они пытались приблизиться к Газе на другом судне «Хандала», пишет The Guardian.