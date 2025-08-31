Неугомонная Грета Тунберг собралась с флотилией прорывать «незаконную осаду»

Израиль уже заблокировал две попытки активистов доставить помощь морским путем в Газу в июне и июле, напоминает The Guardian. В июне 12 активистов, находившихся на борту парусника «Мадлин», были перехвачены израильскими военными в 185 км к западу от Газы. Пассажиры, в том числе Тунберг, были задержаны и в конечном итоге высланы.