Это не по-братски: Почему Румыния продаёт Молдове электроэнергию дороже, чем в другие страны

Эта ситуация выставляет Молдову в роли младшего, вечно битого брата, который, кажется, доволен даже тем, что ему достаётся, лишь бы не выбиваться из общего строя. Она принимает свою долю, как красивый, но пустой фантик, стараясь быть удобной для всех. Печально.