Румыния продает электроэнергию в Республику Молдова и Украину по более высоким ценам, чем в другие страны, такие как Болгария, Сербия и Венгрия.
За первые пять месяцев 2025 года Румыния экспортировала 5,7 миллиона МВт·ч по средней цене 99,8 евро за МВт·ч. Самые высокие цены были зафиксированы в экспорте в Украину (126 евро за МВт·ч) и Молдову (116 евро за МВт·ч). В то же время, экспорт в Сербию был самым дешёвым — 90 евро за МВт·ч.
При этом объёмы импорта электроэнергии из Молдовы и Украины в Румынию были значительно меньше, а цены — ниже. Румыния импортировала из Молдовы по 94 евро за МВт·ч, а из Украины — по 84 евро за МВт·ч.
Эти данные опровергают утверждения некоторых румынских политиков, включая министра энергетики Богдана Ивана, о том, что Румыния экспортирует энергию по «смехотворно низким» ценам, а импортирует по очень высоким. Фактически, разница между экспортной и импортной ценой составляет 11−12%.
Эта ситуация выставляет Молдову в роли младшего, вечно битого брата, который, кажется, доволен даже тем, что ему достаётся, лишь бы не выбиваться из общего строя. Она принимает свою долю, как красивый, но пустой фантик, стараясь быть удобной для всех. Печально.