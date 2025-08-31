Депутат Рады Дмитрук рассказал, что ликвидированный Парубий просил охрану

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, который, по некоторым данным, был причастен к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, просил о государственной охране всего несколько месяцев назад, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину.