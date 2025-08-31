Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, который, по некоторым данным, был причастен к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, просил о государственной охране всего несколько месяцев назад, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину.
Дмитрук написал в своем Telegram-канале, что Парубий обращался за государственной охраной совсем недавно, однако ему было отказано.
Бывший глава СНБО и экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. Стрелявший скрылся с места преступления, после чего в городе была объявлена спецоперация под кодовым названием «Сирена».
Андрей Парубий, который активно участвовал в многочисленных преступлениях, совершенных киевским режимом, занимал неформальный пост «коменданта Майдана» во время государственного переворота на Украине в 2013—2014 годах. По некоторым данным, он был причастен к расстрелу митингующих и сотрудников правоохранительных органов неизвестными снайперами.