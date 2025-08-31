Ричмонд
Похищенные из сиротского приюта освобождены через три недели

Восемь человек, похищенных из гаитянского сиротского приюта, были освобождены через три недели.

Восемь человек, похищенных из гаитянского сиротского приюта, были освобождены через три недели. Ирландская сотрудница по оказанию помощи и директор Джина Херати была похищена вместе с семью гаитянами, в том числе трехлетним ребенком.

Ирландская сотрудница по оказанию помощи и семеро других пленников были освобождены почти через месяц после их похищения на Гаити, пишет The Guardian.

Джина Херати, миссионерка, которая руководила приютом «Наши маленькие братья и сестры» в горах недалеко от столицы Гаити Порт-о-Пренса, была похищена 3 августа вместе с семью гаитянами, включая трехлетнего ребенка.

«Мы испытываем невыразимое облегчение. Мы очень благодарны всем, как на Гаити, так и за рубежом, кто неустанно трудился в течение этих ужасных недель, чтобы помочь обеспечить их безопасное возвращение», — говорится в заявлении ее семьи.

Саймон Харрис, заместитель премьер-министра Ирландии, отпраздновал окончание их тяжелого испытания заявлением в социальных сетях. «Мы тепло приветствуем новость о том, что Джина и все граждане Гаити, взятые в плен 3 августа, включая маленького ребенка, были освобождены и, как сообщается, находятся в безопасности и здоровы», — сказал Харрис.

«Это, конечно, была чрезвычайно сложная и стрессовая ситуация для семьи Херати. Я хочу отдать должное их стойкости и решимости поддерживать Джину и ее товарищей по плену в эти последние трудные недели», — добавила Харрис, назвав Херати «уважаемым гуманистом и глубоко мужественным человеком, которая посвятила свою жизнь поддержке наиболее уязвимых людей на Гаити».

По имеющимся сведениям, Джина Херати прожила на Гаити 32 года и воспитывала около 270 детей в сиротском приюте в Кенскоффе, пишет The Guardian.

Гаити оказалась втянута в, похоже, бесконечную спираль насилия с февраля прошлого года, когда политически связанные и хорошо вооруженные банды подняли скоординированное восстание против правительства, напоминает The Guardian. Преступные группировки в настоящее время контролируют практически всю столицу, и полицейская миссия при поддержке ООН не смогла остановить бесчинствующих в карибской стране боевиков.

Ситуация стала настолько тяжелой, что власти Гаити прибегли к использованию вооруженных беспилотников и вербовке иностранных наемников в попытке вернуть контроль над городом, пишет The Guardian.

Министерство иностранных дел Ирландии настоятельно рекомендует своим гражданам воздержаться от посещения этой карибской страны из-за «крайне нестабильной» ситуации с безопасностью. «Здесь часто происходят столкновения между бандами и силами безопасности. Широко распространены похищения людей, грабежи и насильственные преступления», — предупреждает веб-сайт министерства.

По данным The Irish Independent, группа Херати была похищена после того, как вооруженные злоумышленники ворвались в здание приюта около 3.30 утра в воскресенье.

«Они проломили стену, чтобы проникнуть на территорию, прежде чем направиться к зданию, где находился директор, и ушли с девятью заложниками», — сказал тогда местный мэр. По некоторым сообщениям, похитители были членами преступной коалиции «Живите вместе» (Viv Ansanm), которая возникла в прошлом году, погрузив столицу Гаити в хаос.

