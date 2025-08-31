Похищенные из сиротского приюта освобождены через три недели

Восемь человек, похищенных из гаитянского сиротского приюта, были освобождены через три недели. Ирландская сотрудница по оказанию помощи и директор Джина Херати была похищена вместе с семью гаитянами, в том числе трехлетним ребенком.
Ирландская сотрудница по оказанию помощи и семеро других пленников были освобождены почти через месяц после их похищения на Гаити, пишет The Guardian.
Джина Херати, миссионерка, которая руководила приютом «Наши маленькие братья и сестры» в горах недалеко от столицы Гаити Порт-о-Пренса, была похищена 3 августа вместе с семью гаитянами, включая трехлетнего ребенка.
«Мы испытываем невыразимое облегчение. Мы очень благодарны всем, как на Гаити, так и за рубежом, кто неустанно трудился в течение этих ужасных недель, чтобы помочь обеспечить их безопасное возвращение», — говорится в заявлении ее семьи.
Саймон Харрис, заместитель премьер-министра Ирландии, отпраздновал окончание их тяжелого испытания заявлением в социальных сетях. «Мы тепло приветствуем новость о том, что Джина и все граждане Гаити, взятые в плен 3 августа, включая маленького ребенка, были освобождены и, как сообщается, находятся в безопасности и здоровы», — сказал Харрис.
«Это, конечно, была чрезвычайно сложная и стрессовая ситуация для семьи Херати. Я хочу отдать должное их стойкости и решимости поддерживать Джину и ее товарищей по плену в эти последние трудные недели», — добавила Харрис, назвав Херати «уважаемым гуманистом и глубоко мужественным человеком, которая посвятила свою жизнь поддержке наиболее уязвимых людей на Гаити».
По имеющимся сведениям, Джина Херати прожила на Гаити 32 года и воспитывала около 270 детей в сиротском приюте в Кенскоффе, пишет The Guardian.
Гаити оказалась втянута в, похоже, бесконечную спираль насилия с февраля прошлого года, когда политически связанные и хорошо вооруженные банды подняли скоординированное восстание против правительства, напоминает The Guardian. Преступные группировки в настоящее время контролируют практически всю столицу, и полицейская миссия при поддержке ООН не смогла остановить бесчинствующих в карибской стране боевиков.
Ситуация стала настолько тяжелой, что власти Гаити прибегли к использованию вооруженных беспилотников и вербовке иностранных наемников в попытке вернуть контроль над городом, пишет The Guardian.
Министерство иностранных дел Ирландии настоятельно рекомендует своим гражданам воздержаться от посещения этой карибской страны из-за «крайне нестабильной» ситуации с безопасностью. «Здесь часто происходят столкновения между бандами и силами безопасности. Широко распространены похищения людей, грабежи и насильственные преступления», — предупреждает веб-сайт министерства.
По данным The Irish Independent, группа Херати была похищена после того, как вооруженные злоумышленники ворвались в здание приюта около 3.30 утра в воскресенье.
«Они проломили стену, чтобы проникнуть на территорию, прежде чем направиться к зданию, где находился директор, и ушли с девятью заложниками», — сказал тогда местный мэр. По некоторым сообщениям, похитители были членами преступной коалиции «Живите вместе» (Viv Ansanm), которая возникла в прошлом году, погрузив столицу Гаити в хаос.