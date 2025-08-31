Охота на медведя. Сколько стоит и где его можно добывать

На сегодняшний день места, где разрешена охота на этих зверей, определяются планами управления популяциями медведя и рыси, утвержденными Минприроды, подчеркнул начальник управления. В отношении охоты на медведя — это половина Витебской области (10 районов) и незначительная часть Минской области (Борисовский и Логойский районы). Это не значит, что медведей нет в Могилевской, Гомельской, Брестской или Гродненской областях, просто пока еще в этих регионах не сформированы устойчивые популяции медведя и, соответственно, отсутствуют необходимые условия для планирования его изъятия, сказал он. «Для разрешения охоты необходимо, чтобы численность и плотность животных достигла определенного уровня (плотность должна составлять не менее 0,6 особей на 1 тыс. га), а также важно наличие на территории охотхозяйства самки с медвежатами. Когда все условия выполняются, разрешается планировать отстрел ограниченного количества особей — одна, две, пять или десять, в зависимости от численности», — обратил внимание Дмитрий Моторо.