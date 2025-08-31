Охота на медведя. Сколько стоит и где его можно добывать

Что касается нововведений в правилах охоты, то одно из самых значимых связано с медведями — темой, вызывающей большой интерес как у охотников, так и у широкой общественности.
«Нововведение связано с заметным ростом численности медведя в стране. Это приносит определенные неудобства гражданам, и возникла необходимость принять меры, чтобы повлиять на ситуацию», — пояснил Дмитрий Моторо.
В связи с этим были внесены изменения в правила охоты, согласно которым перечень нормируемых видов охотничьих животных дополнен медведем и рысью. Однако это не значит, что можно просто так охотиться на этих животных в любом охотничьем хозяйстве.
На сегодняшний день места, где разрешена охота на этих зверей, определяются планами управления популяциями медведя и рыси, утвержденными Минприроды, подчеркнул начальник управления. В отношении охоты на медведя — это половина Витебской области (10 районов) и незначительная часть Минской области (Борисовский и Логойский районы). Это не значит, что медведей нет в Могилевской, Гомельской, Брестской или Гродненской областях, просто пока еще в этих регионах не сформированы устойчивые популяции медведя и, соответственно, отсутствуют необходимые условия для планирования его изъятия, сказал он. «Для разрешения охоты необходимо, чтобы численность и плотность животных достигла определенного уровня (плотность должна составлять не менее 0,6 особей на 1 тыс. га), а также важно наличие на территории охотхозяйства самки с медвежатами. Когда все условия выполняются, разрешается планировать отстрел ограниченного количества особей — одна, две, пять или десять, в зависимости от численности», — обратил внимание Дмитрий Моторо.
Согласно официальным данным, спрос на охоту на медведя достаточно значительный, особенно в угодьях Белорусского общества охотников и рыболовов, а также в лесоохотничьих хозяйствах.
Минимальная стоимость разрешения на добычу медведя установлена Советом Министров — Br500 для граждан Республики Беларусь и Br1 тыс. для иностранных граждан, но каждое охотничье хозяйство вправе корректировать цену в зависимости от организации охотничьего тура и других факторов. Например, в Белорусском обществе охотников и рыболовов стоимость разрешения на добычу медведя для охотников — граждан Республики Беларусь установлена в размере Br1 тыс.
В правила охоты внесено еще одно изменение — расширен перечень диких животных, по которым составляются акты при обнаружении погибших, раненых, больных или травмированных особей, включая случаи ДТП. В этот перечень вошли зубр, тарпановидная лошадь, медведь и рысь. Факты ДТП с участием диких животных фиксирует Госинспекция, рассказал Дмитрий Моторо.
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь — это специально уполномоченный орган, который подчиняется непосредственно главе государства. При этом единую политику ведения охотничьего хозяйства проводит Министерство лесного хозяйства, в том числе осуществляет функции государственного управления в данной области. −0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.