Мошенников интересуют не только деньги: МВД рассказало, на что толкают людей

Мошенники начали вынуждать россиян устраивать теракты и диверсии.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники стали не только воровать деньги, но и вынуждать людей устраивать теракты или диверсии. На преступления людей толкают под предлогом помощи силовикам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Как отметили в силовом ведомстве, особенно показательным стал декабрь 2024 года. Тогда произошел резкий всплеск случаев диверсий. Аферисты подталкивали россиян к поджогам банков, госорганов, а также объектов транспортной инфраструктуры и связи.

«В минувшем году мошенники стали не только красть у людей сбережения, но и под видом помощи силовым структурам вынуждают совершать террористические акты и диверсии», — сказали в МВД РФ.

В то же время, мошенники не стесняются устраивать нападки даже на детей. Несовершеннолетних обманывают, обещая деньги за прослушивание музыки. Однако для начала так называемой «работы» требуют внести некоторую сумму.