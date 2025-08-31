«Часть кирпичной стены рухнула на ребенка». В Гродно школьник пострадал при обрушении здания

ЧП произошло в областном центре в субботу, 30 августа. В 17.33 в дежурную службу МЧС сообщили об обрушении кирпичной стены в неэксплуатируемом здании на улице Санаторная, под завалами оказался ребенок. Кирпичная перегородка придавила ноги 10-летнего мальчика, чтобы освободить школьника потребовалась помощь спасателей.