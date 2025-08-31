20 иностранцев без документов выявили на полях Волгоградской области

В Городищенском районе Волгоградской области прошел масштабный рейд по контролю за соблюдением миграционного и трудового законодательства. Проверку провели сотрудники местного Отдела МВД России совместно со специалистами регионального Управления ФСБ. Их внимание привлекли сельскохозяйственные объекты и поля в Ерзовском сельском поселении, где часто трудятся иностранные работники. Именно там и искали возможные нарушения, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.