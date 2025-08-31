Врачи объявили о «прорыве» в борьбе с устойчиво высоким кровяным давлением

Европейские врачи приветствуют новое лекарство для пациентов с высоким кровяным давлением, устойчивых к существующим препаратам, как «прорыв в игре» и «триумф науки».
Во всем мире более 1,3 миллиарда человек страдают гипертонией, пишет The Guardian. У половины из них высокое кровяное давление не поддается контролю или существующим методам лечения. Они сталкиваются с гораздо более высоким риском сердечного приступа, инсульта, заболеваний почек и ранней смерти.
Теперь в ходе испытаний было доказано, что новый препарат — бакстростат — значительно снижает кровяное давление у тех людей, уровень давления у которых остается опасно высоким, несмотря на прием нескольких лекарств.
Результаты исследования BaxHTN, в котором приняли участие 796 пациентов из 214 клиник по всему миру, показали, что через 12 недель у пациентов, принимавших препарат, наблюдалось снижение артериального давления примерно на 9−10 мм рт. ст. (миллиметры ртутного столба, единица измерения артериального давления), в большей степени, чем у плацебо, — снижение, достаточное для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Примерно у четырех из 10 пациентов, принимавших препарат — 1 мг (39,4%) или 2 мг (40%) один раз в день в виде таблеток, — достигался нормальный уровень артериального давления, по сравнению с менее чем двумя из 10 (18,7%) пациентов, принимавших плацебо, пишет The Guardian.
Подробности о прорыве в борьбе с устойчиво высоким кровяным давлением были раскрыты на конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде, крупнейшей в мире конференции по кардиологии. Результаты исследования, спонсором которого выступила AstraZeneca, были одновременно опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.
Главный исследователь, профессор Брайан Уильямс, заведующий кафедрой медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказал: «Я никогда не видел снижения артериального давления на такую величину с помощью лекарств. Достижение снижения систолического артериального давления почти на 10 мм рт. ст. с помощью нового препарата в ходе исследования выглядит захватывающим, поскольку такой уровень снижения связан со значительным снижением риска сердечного приступа, инсульта, сердечной недостаточности и заболеваний почек. Я думаю, что это может кардинально изменить наш подход к лечению трудно поддающегося контролю артериального давления. Результаты показывают, что этот препарат может помочь полумиллиарду людей во всем мире».
Для достижения этого прорыва потребовались десятилетия исследований, отмечает The Guardian.
На кровяное давление сильно влияет гормон альдостерон, который помогает почкам регулировать солевой и водный баланс. У некоторых людей вырабатывается слишком много альдостерона, из-за чего организму не хватает соли и воды. Такое нарушение регуляции альдостерона повышает кровяное давление и очень затрудняет его контроль.
Борьба с нарушением регуляции альдостерона была ключевой задачей исследований на протяжении многих лет, но до сих пор достичь ее было невозможно. Новый препарат блокирует выработку альдостерона, непосредственно воздействуя на этот фактор, вызывающий высокое кровяное давление, пишет The Guardian.
«Разработка этого препарата действительно является триумфом научного открытия, — сказал Уильямс журналистам на конференции в Мадриде. — Альдостерон является хорошо известным фактором, вызывающим гипертонию, но на протяжении десятилетий ученые пытались точно блокировать его выработку. Бакстростат является одним из первых препаратов, которые избирательно воздействуют на альдостерон, демонстрируя значительное снижение АД при неконтролируемой или резистентной гипертонии».
Исторически сложилось так, что в более богатых западных странах уровень высокого кровяного давления был значительно выше, отмечает The Guardian. Однако, в основном из-за изменения рациона питания, число людей, страдающих гипертонией, в настоящее время намного выше в восточных странах и странах с низким уровнем дохода. Более половины пострадавших живут в Азии, в том числе 226 миллионов человек в Китае и 199 миллионов в Индии.
Профессор Пол Лисон, кардиолог и профессор сердечно-сосудистой медицины Оксфордского университета, который не принимал участия в исследовании, сказал, что препарат может стать «ценным дополнительным средством» для борьбы с высоким кровяным давлением.
«В течение многих лет у нас были лекарства, которые способны блокировать действие альдостерона, но на самом деле они не снижают уровень альдостерона, поэтому пациенты все еще могут испытывать побочные эффекты этого вещества».
Новый препарат, по словам кардиолога, — это одна из разновидностей новой линейки средствв, которые действуют по-другому и непосредственно снижают уровень альдостерона: «Важно отметить, что исследование проводилось в нескольких странах и включало мужчин и женщин, а также пациентов с разным этническим происхождением. Это помогает гарантировать, что полученные результаты применимы к широкому кругу пациентов, у которых наблюдаются проблемы с артериальным давлением».
Отдельно врачам в Мадриде было сообщено, что инъекция для снижения уровня холестерина, проводимая два раза в год, потенциально может изменить систему кардиохирургии. Новый препарат помогает пациентам достичь целевого уровня холестерина быстрее, чем другие методы лечения. Пациенты также испытывали меньше мышечных болей, что является распространенным побочным эффектом статинов, препаратов, снижающих уровень холестерина.