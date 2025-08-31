Врачи объявили о «прорыве» в борьбе с устойчиво высоким кровяным давлением

Главный исследователь, профессор Брайан Уильямс, заведующий кафедрой медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сказал: «Я никогда не видел снижения артериального давления на такую величину с помощью лекарств. Достижение снижения систолического артериального давления почти на 10 мм рт. ст. с помощью нового препарата в ходе исследования выглядит захватывающим, поскольку такой уровень снижения связан со значительным снижением риска сердечного приступа, инсульта, сердечной недостаточности и заболеваний почек. Я думаю, что это может кардинально изменить наш подход к лечению трудно поддающегося контролю артериального давления. Результаты показывают, что этот препарат может помочь полумиллиарду людей во всем мире».