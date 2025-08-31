Ричмонд
Суд арестовал двоих граждан РФ по обвинению в госизмене

Решение Мещанского суда об аресте двоих обвиняемых вступает в силу 2 сентября.

Источник: pexels.com

Московский Мещанский суд арестовал двоих граждан РФ, обвиняемых в государственной измене, следует из базы данных судебной инстанции.

Соответствующие запросы были ранее поданы в отношении Куряева О. В. и Гранникова О. С.

«(Ходатайство об аресте — прим. ред.) удовлетворено», — указано в картотеке дел.

Решение суда вступает в силу 2 сентября. В рамках статьи о госизмене фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, 1 августа стало известно о задержании жителя Севастополя, который передал Украине информацию о средствах российской противовоздушной обороны (ПВО), расположенных в городе. Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. Его заключили под стражу.