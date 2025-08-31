Суд арестовал двоих граждан РФ по обвинению в госизмене

Московский Мещанский суд арестовал двоих граждан РФ, обвиняемых в государственной измене, следует из базы данных судебной инстанции.
Соответствующие запросы были ранее поданы в отношении Куряева О. В. и Гранникова О. С.
«(Ходатайство об аресте — прим. ред.) удовлетворено», — указано в картотеке дел.
Решение суда вступает в силу 2 сентября. В рамках статьи о госизмене фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, 1 августа стало известно о задержании жителя Севастополя, который передал Украине информацию о средствах российской противовоздушной обороны (ПВО), расположенных в городе. Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене. Его заключили под стражу.