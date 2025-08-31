Ричмонд
В Новосибирске продают Subaru Levorg в стиле аниме за 3,4 млн

В Новосибирске выставили на продажу уникальную Subaru Levorg 2021 года — с эксклюзивным дизайном в стиле аниме. Такое объявление появилось на сайте по продаже авто «Дром».

Автомобиль в полной матовой пленке с авторским оформлением привлекает внимание в сети. Цена — 3,39 миллиона рублей. Машина с бензиновым оппозитным турбомотором CB18 (177 л.с.), пробег — 29 113 км. Привезена из Японии год назад с отметкой в 19 тысяч км.

В объявлении указано: лобовое стекло защищено бронеплёнкой, на нём и передних окнах — атермальная тонировка. Днище обработано от коррозии, салон полностью шумоизолирован, установлена качественная аудиосистема. Ремни безопасности заменены, оригинальные прилагаются.

Ранее стало известно, что в Новосибирске с 1 сентября увеличится размер госпошлин за действия с авто.