Пушной взорвал родной Новосибирск: его выступление на «ТехноАрте» собрало толпы

Вечером 30 августа на фестивале «ТехноАрт» в Новосибирске выступил Александр Пушной — уроженец города и бывший ведущий «Галилео». Его концерт стал одним из главных хитов программы. Сцена на Михайловской набережной оказалась в центре всеобщего внимания: толпа поклонников заполнила всё пространство у сцены, а тем, кто опоздал, пришлось смотреть шоу с балконов соседних домов. Пушной порадовал публику энергичными каверами известных хитов, под которые зрители пели в унисон, прыгали и скандировали его имя. Каждый номер сопровождался аплодисментами и восторженными криками. Фото: Денис Винокуров.