Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушной взорвал родной Новосибирск: его выступление на «ТехноАрте» собрало толпы

Вечером 30 августа на фестивале «ТехноАрт» в Новосибирске выступил Александр Пушной — уроженец города и бывший ведущий «Галилео». Его концерт стал одним из главных хитов программы. Сцена на Михайловской набережной оказалась в центре всеобщего внимания: толпа поклонников заполнила всё пространство у сцены, а тем, кто опоздал, пришлось смотреть шоу с балконов соседних домов. Пушной порадовал публику энергичными каверами известных хитов, под которые зрители пели в унисон, прыгали и скандировали его имя. Каждый номер сопровождался аплодисментами и восторженными криками. Фото: Денис Винокуров.

27

Вечером 30 августа на фестивале «ТехноАрт» в Новосибирске выступил Александр Пушной — уроженец города и бывший ведущий «Галилео». Его концерт стал одним из главных хитов программы.

Сцена на Михайловской набережной оказалась в центре всеобщего внимания: толпа поклонников заполнила всё пространство у сцены, а тем, кто опоздал, пришлось смотреть шоу с балконов соседних домов.

Пушной порадовал публику энергичными каверами известных хитов, под которые зрители пели в унисон, прыгали и скандировали его имя. Каждый номер сопровождался аплодисментами и восторженными криками.

Фото: Денис Винокуров.