Стало известно, что убитый Парубий просил охрану за несколько месяцев до смерти

По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу по политику и скрылся. В настоящий момент полиция занимается его розыском. В Сети уже появились кадры с места происшествия. Сообщается, что неустановленное лицо совершило около восьми выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия. Исполнитель, предположительно, был хорошо подготовлен, а оружие пока не идентифицировано.