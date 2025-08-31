Ричмонд
Стало известно, что убитый Парубий просил охрану за несколько месяцев до смерти

Экс-секретарь СНБО Украины Андрей Парубий просил государственную охрану за несколько месяцев до убийства, однако ему отказали. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

— Парубий просил государственную охрану всего пару месяцев назад. Ему отказали, — цитирует Дмитрука РИА Новости.

Об убийстве Андрея Парубия 30 августа сообщила национальная полиция, не уточнив личность погибшего. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил смерть политика — о случившемся ему сообщили министр внутренних дел страны Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу по политику и скрылся. В настоящий момент полиция занимается его розыском. В Сети уже появились кадры с места происшествия. Сообщается, что неустановленное лицо совершило около восьми выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия. Исполнитель, предположительно, был хорошо подготовлен, а оружие пока не идентифицировано.

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix под названием «Белый Феникс» заявило о причастности к убийству бывшего спикера Верховной рады Парубия.