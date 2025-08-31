«Это не подтяжка лица»: знаменитый шеф-повар прошел курс лечения рака кожи

В ответе на сообщение благотворительной организации Cancer Research UK говорилось: «Рад слышать, что у тебя все хорошо, Гордон, и спасибо за то, что ты повышаешь осведомленность о том, как важно оставаться в безопасности на солнце. Ищите тень, прикрывайтесь и щедро наносите солнцезащитный крем».