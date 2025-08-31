«Это не подтяжка лица»: знаменитый шеф-повар прошел курс лечения рака кожи

Всемирно известный шеф-повар Гордон Рамзи прошел курс лечения по удалению рака кожи. 58-летний Рамзи опубликовал в социальных сетях благодарность «невероятным» медицинским работникам и призвал своих подписчиков не забывать о средствах защиты от солнца.
Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, что прошел курс лечения по удалению рака кожи, поблагодарив «невероятных» медицинских работников за их усилия и призвав поклонников не забывать пользоваться средствами защиты от солнца.
Как пишет The Guardian, 58-летний Рамзи сообщил в своем посте в социальной сети, что у него была удалена базально-клеточная карцинома, немеланомная форма рака кожи. На фотографии были видны повязки под ухом, где была удалена раковая опухоль.
«Я благодарен невероятной команде The Skin Associates за их оперативную работу по удалению этой базально-клеточной карциномы, — отметил ведущий The Kitchen Nightmares. — Пожалуйста, не забудьте взять солнцезащитный крем в эти выходные, я обещаю вам, что это не подтяжка лица. Мне нужно вернуть деньги».
Гордон Рамзи получил сообщения с выражением поддержки от известных друзей, в том числе от телевизионного судьи Роберта Риндера, который опубликовал смайлик с сердечком. Дочь Рамзи Холли написала: «Люблю тебя, папа», сопроводив запись смайликом с сердечком.
В ответе на сообщение благотворительной организации Cancer Research UK говорилось: «Рад слышать, что у тебя все хорошо, Гордон, и спасибо за то, что ты повышаешь осведомленность о том, как важно оставаться в безопасности на солнце. Ищите тень, прикрывайтесь и щедро наносите солнцезащитный крем».
Британская Национальная служба здравоохранения утверждает, что базально-клеточная карцинома — это немеланомная форма рака кожи, которая начинается в верхнем слое кожи и в основном вызывается ультрафиолетовым излучением, исходящим от солнца и используемым в соляриях.
В пояснениях Национальной службы здравоохранения говорится, что основным симптомом этого заболевания является разрастание или необычное пятно на коже, которое может различаться по размеру и внешнему виду, чаще всего встречающееся в таких областях, как голова, шея и плечи, спина, руки и голени.
Как напоминает The Guardian, Гордон Рамзи также известен тем, что представляет «Адскую кухню» и появляется в сериале ITV «Дорожные путешествия Гордона, Джино и Фреда», в котором он путешествует со своим коллегой-шеф-поваром Джино д’Акампо и метрдотелем «Первые свидания» Фредом Сирие.
Шеф-повар также руководит ресторанами Gordon Ramsay, которые в общей сложности получили 17 звезд Мишлен, а в настоящее время могут похвастаться восемью.