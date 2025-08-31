Глава Воронежа пообещал жителям новые тротуары к школе до 20 сентября

Власти займутся и другими проблемами района. На улице Архитектурной появятся переходы и знаки, жители передадут муниципалитету участок для решения вопросов водоотведения. В следующем году планируют построить тротуар на улице Независимости, а пока отсыпают проезд к гаражному кооперативу «Волна». Возле школы уже нанесли разметку для парковки.