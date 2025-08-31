В подмосковных лесах появился обугленный гриб, из которого можно варить варенье

Как отмечает миколог Михаил Вишневский, счастливчики, которые сумеют найти в лесной подстилке этот самый незаметный гриб из всех существующих, будут вознаграждены: вкус и аромат черной лисички ценят даже самые придирчивые гурманы. «Но будьте внимательны — в пищу употребляется только трубчатая воронка. Ножку есть не принято, — говорит Вишневский. — Гриб можно жарить, тушить, добавлять в соусы и приправы. Но лучше всего вороночник сушить — тогда он становится вдвое ароматнее. А ещё это один из тех редких деликатесов, из которых я варю грибное варенье».