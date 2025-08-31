В подмосковных лесах появился обугленный гриб, из которого можно варить варенье

Гриб, похожий на обугленную бумагу, начали чаще встречать в подмосковных лесах любители тихой охоты. Черная лисичка, признанная деликатесом, показалась грибникам вопреки обыкновению не в октябре, а в августе.
Как стало известно «МК», мрачные на вид родственники желтой лисички попадаются в лесных угодьях северных округов Московской области. Грибники обнаруживают рожковидный вороночник — это научное название микроорганизма — в дубовой опавшей листве и по краям тропинок. Такое несвойственное для гриба время проклевывания эксперты связывают с холодными ночами и сильной сыростью в лесистой местности.
В России этот гриб принято также называть «черный рожок». А вот в Европе, где его ценят наравне с трюфелем, укоренились откровенно жутковатые названия: в Германии — «труба мертвых», во Франции — «труба смерти». И только британцы великодушно величают черную лисичку «рогом изобилия».
Как отмечает миколог Михаил Вишневский, счастливчики, которые сумеют найти в лесной подстилке этот самый незаметный гриб из всех существующих, будут вознаграждены: вкус и аромат черной лисички ценят даже самые придирчивые гурманы. «Но будьте внимательны — в пищу употребляется только трубчатая воронка. Ножку есть не принято, — говорит Вишневский. — Гриб можно жарить, тушить, добавлять в соусы и приправы. Но лучше всего вороночник сушить — тогда он становится вдвое ароматнее. А ещё это один из тех редких деликатесов, из которых я варю грибное варенье».