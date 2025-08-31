Рублев резко высказался по поводу штрафа за нецензурную брань

«Когда ругаешься на себя, сам решаешь, что говорить, — приводит слова Рублева Punto de Break. — По-моему, за это штрафовать нельзя». Если же «ругаешься на судью на вышке», «на кого-то или кричишь на весь корт», то, по мнению россиянина, конечно, должен быть штраф. «Но когда ты разговариваешь сам с собой — это твой выбор, как ты это делаешь», — считает он. «Не думаю, что мы все такие уж святые в критические моменты, — объяснил Рублев. — И что мы никогда не ругаемся».