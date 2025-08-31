Ричмонд
Рублев резко высказался по поводу штрафа за нецензурную брань

Российский теннисист Андрей Рублев после матча второго круга Открытого чемпионата США против американца Тристана Бойера был оштрафован на три тысячи долларов за нецензурную брань.

Российский теннисист Андрей Рублев после матча второго круга Открытого чемпионата США против американца Тристана Бойера был оштрафован на три тысячи долларов за нецензурную брань.

Рублев, посеянный на турнире в Нью-Йорке под 15-м номером, во втором круге обыграл Бойера, у которого 113-е место в рейтинге ATP со счетом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).

«Когда ругаешься на себя, сам решаешь, что говорить, — приводит слова Рублева Punto de Break. — По-моему, за это штрафовать нельзя». Если же «ругаешься на судью на вышке», «на кого-то или кричишь на весь корт», то, по мнению россиянина, конечно, должен быть штраф. «Но когда ты разговариваешь сам с собой — это твой выбор, как ты это делаешь», — считает он. «Не думаю, что мы все такие уж святые в критические моменты, — объяснил Рублев. — И что мы никогда не ругаемся».

В четвертом круге Рублев встретится с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.