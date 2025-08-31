От идеи полетов пассажирских самолетов только с одним пилотом пока отказались

Предложения о том, чтобы пассажирские самолеты эксплуатировались только с одним пилотом в кабине, были отложены в Европе после того, как в отчете для европейского регулирующего органа было высказано предположение, что это нововведение сделает полеты более опасными.
Трехлетний исследовательский проект «Работа расширенного минимального экипажа», проведенный по заказу Агентства авиационной безопасности ЕС (Easa), показал, что, несмотря на достижения в области технологий, нет достаточных доказательств того, что полеты с одним пилотом могут быть такими же безопасными, как с двумя, которые требуются в настоящее время.
Этот вердикт был одобрен группами пилотов, которые выступали против возможных изменений в правилах, пишет The Guardian.
Хотя авиакомпании и производители публично не выступали за сокращение числа пилотов, нынешняя конструкция кабины и правила о максимальном времени полета означают, что на дальнемагистральных рейсах требуется три или четыре пилота.
В отчете Easa сделан вывод, что при меньшем количестве членов экипажа «невозможно в достаточной мере продемонстрировать эквивалентный уровень безопасности при нынешних операциях с двумя членами экипажа». Это применимо даже к сценариям, когда два пилота находились в кабине во время взлета и посадки, но второй пилот мог отдыхать, пока самолет летел на автопилоте.
В отчете Easa говорится: «Прежде чем рассматривать возможность реализации таких эксплуатационных концепций, потребуется разработка технологии кабины пилота и дальнейшие исследования».
В докладе были освещены такие вопросы, как «мониторинг нетрудоспособности пилота, усталость и сонливость, инерция сна», а также перекрестные проверки, проводимые двумя пилотами, работающими вместе.
В отчете упоминался потенциальный «умный кокпит», который в долгосрочной перспективе возьмет на себя большую часть рабочей нагрузки пилотов, с технологией контроля бдительности человека, которая «может заложить основу для новых концепций эксплуатации», но в нем говорилось, что для этого также потребуется «решение для предотвращения угроз безопасности»..
Проблему безопасности кабины пилота решить было непросто: после терактов 11 сентября 2001 года были установлены усиленные двери, чтобы предотвратить проникновение внутрь. Однако во время авиакатастрофы Germanwings в 2015 году второй пилот воспользовался закрытой дверью, чтобы не подпускать капитана к кабине пилотов, напоминает The Guardian.
Европейская ассоциация пилотов, представляющая профсоюзы пилотов по всей Европе, заявила, что отчет является «проверкой реальности», и приветствовала его как независимое подтверждение своих соображений по безопасности. В ходе кампаний она предупреждала, что производители самолетов и авиакомпании настаивают на полетах только с одним пилотом за штурвалом.
Представитель ассоциации сказал: «Реальность такова, что производители и разработчики авионики по-прежнему активно работают над развитием технологий, направленных на удаление одного пилота из кабины. Это исследование Easa предлагает наглядную проверку безопасности полетов на практике. Несмотря на то, что выводы подтверждают и подкрепляют наши существующие опасения, мотивы, лежащие в основе стремления сократить количество операций экипажа, по-прежнему остаются в силе».
Авиастроительный концерн Airbus заявил, что он «постоянно ищет пути совершенствования и продвижения своей продукции для повышения безопасности, эффективности и эксплуатационных характеристик».
Представитель авиаконцерна добавил: «В обозримом будущем это означает наличие хорошо отдохнувшего и компетентного пилота-человека, который будет управлять надежной и гибкой системой, включая соответствующую автоматизацию. Мы считаем, что пилоты останутся в центре внимания и что автоматизация может сыграть решающую роль, помогая им в кабине пилотов и снижая нагрузку».
В Easa заявили, что сроки изменения правил не установлены. Представитель агентства заявил, что агентство всегда считало операции с одним пилотом «чрезвычайно сложными и непредсказуемыми в следующем десятилетии».
В сообщении говорилось, что интеллектуальная кабина пилота «потенциально может стать основой для новых эксплуатационных концепций, таких как увеличение минимального числа членов экипажа. Однако любое рассмотрение этого вопроса будет зависеть от того, насколько новые технологии будут эффективны в плане безопасности при применении в текущих операциях с участием двух пилотов».
Отчет Easa был опубликован после недавней авиакатастрофы самолета Air India, которая вызвала новые опасения по поводу авиационной безопасности и роли пилотов в предотвращении авиационных происшествий или способствовании им.
Мартин Чок, бывший пилот авиакомпании BA и бывший генеральный секретарь профсоюза пилотов Balpa, сказал: «Очевидно, что наличие двух пилотов не предотвратило катастрофу Air India, но если это проблема человеческого фактора, то один пилот, безусловно, не поможет. И если есть опасения с точки зрения психического здоровья, то проводить больше времени в одиночестве в кабине пилота — это худшее, что вы могли бы сделать».
Представитель Iata, международной организации по торговле авиалиниями, заявил, что «не видит значительного спроса или импульса к использованию услуг одного пилота в коммерческой авиации», добавив: «Самолеты, летающие сегодня, были спроектированы и сертифицированы для полетов с двумя пилотами. Многие из этих самолетов будут эксплуатироваться в течение следующих 25 лет, что подтверждает сохраняющуюся актуальность модели с двумя пилотами».