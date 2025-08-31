От идеи полетов пассажирских самолетов только с одним пилотом пока отказались

В отчете Easa сделан вывод, что при меньшем количестве членов экипажа «невозможно в достаточной мере продемонстрировать эквивалентный уровень безопасности при нынешних операциях с двумя членами экипажа». Это применимо даже к сценариям, когда два пилота находились в кабине во время взлета и посадки, но второй пилот мог отдыхать, пока самолет летел на автопилоте.