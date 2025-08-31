Российские врачи спасли шестимесячную девочку с «головой медузы»

Маленькая Мишель, по мнению медиков, вошла в историю мировой медицины, поскольку за всё время было выполнено не более двухсот подобных операций. Врач-нейрохирург Данил Козырев объяснил, что у ребёнка сформировался дефект — отверстие в черепе, которое постепенно увеличивалось из-за пульсирующего кровотока через патологический сосуд. Он отметил, что при рождении отверстие было всего несколько миллиметров, а к моменту операции достигло около полутора сантиметров.