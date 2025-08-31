В МИД рассказали о программе переподготовки ветеранов СВО

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Вячеслав Фатин рассказал РИА Новости о том, когда будет новый поток программы переподготовки ветеранов СВО.
«На текущий момент мы провели уже два потока программы переподготовки ветеранов СВО в Одинцовском филиале МГИМО. Их успешно окончили 32 ветерана», — поделился он.
По словам Фатина, «речь идёт о программе дополнительного профессионального образования “Управление городской инфраструктурой и развитием территорий”, выпускники которой могут впоследствии заниматься управлением региональным и городским хозяйством на самых разных уровнях».
«Работу по организации очередного, третьего потока обучения, мы уже начали совместно с МГИМО и Государственным фондом “Защитники Отечества”. Предполагается, что она стартует в январе следующего года», — заключил Фатин.
