Позднякова: день 30 августа стал самым теплым в Москве и области за месяц

«Этот день стал самым теплым в текущем столетии! И день 31 августа в Москве и области может повторить “подвиг” предыдущего дня. Самым теплым последний день лета в XXI веке был в 2020 году с температурой воздуха на ВДНХ 30,8 градуса», — отметила Позднякова.