Позднякова: день 30 августа стал самым теплым в Москве и области за месяц

Максимальная температура воздуха по столичному региону составила +30 градусов.

Источник: Аргументы и факты

День минувшей субботы, 30 августа, стал самым теплым в Москве и Московской области в текущем месяце. Об этом заявила в своем Telegram-канале главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Максимальная температура воздуха на всей территории столичного региона составляла 28−30 градусов тепла, уточнила метеоролог.

«Этот день стал самым теплым в текущем столетии! И день 31 августа в Москве и области может повторить “подвиг” предыдущего дня. Самым теплым последний день лета в XXI веке был в 2020 году с температурой воздуха на ВДНХ 30,8 градуса», — отметила Позднякова.

Ранее метеоролог рассказала в комментарии для aif.ru о вероятности бабьего лета в сентябре. В целом, проинформировала она, теплая сухая погода придет тогда, когда свое влияние начнет оказывать Азорский антициклон.