В двух районах Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на воскресенье, 31 августа, силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области. Беспилотники были сбиты в Миллеровском и Чертковском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Также обошлось без последствий на земле.
