Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Ростовской области сбили БПЛА

На севере Ростовской области отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 31 августа, силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области. Беспилотники были сбиты в Миллеровском и Чертковском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Также обошлось без последствий на земле.

Подпишись на нас в Telegram!

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше