Шеф-повар Гордон Рамзи перенес операцию по удалению опухоли

В середине июля врачи НМИЦ онкологии имени Блохина в ходе операции удалили Сергею Филимоненкову половину тела из-за рака кожи. Мужчина на протяжении почти 25 лет был прикован к инвалидной коляске из-за тяжелой травмы, которую он получил в результате аварии. Затем мужчина перенес остеомиелит, а в 2024 году онкологи Смоленска диагностировали ему рак кожи. К тому моменту плоскоклеточный рак поразил почти всю поясницу.