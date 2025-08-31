Шеф-повар Гордон Рамзи перенес операцию по удалению опухоли

Британский шеф-повар Гордон Рамзи рассказал, что ему провели операцию по удалению опухоли на коже. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
— Благодарен и очень признателен невероятной команде The Skin Associates и их быстрой работе по удалению этой базалиомы (разновидность рака кожи, — прим. «ВМ»), спасибо, — написал Рамзи в своем личном блоге.
В начале августа воронежским врачам удалось удалить 34 раковые опухоли у пациентки с лейомиосаркомой. Метастатические опухоли размером от 0,3 см до 9×10 сантиметров располагались в различных областях брюшной полости и малого таза 33-летней пациентки.
В середине июля врачи НМИЦ онкологии имени Блохина в ходе операции удалили Сергею Филимоненкову половину тела из-за рака кожи. Мужчина на протяжении почти 25 лет был прикован к инвалидной коляске из-за тяжелой травмы, которую он получил в результате аварии. Затем мужчина перенес остеомиелит, а в 2024 году онкологи Смоленска диагностировали ему рак кожи. К тому моменту плоскоклеточный рак поразил почти всю поясницу.