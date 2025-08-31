На матч омского «Иртыша» пришла необычная болельщица

Девушка в белом платье сразу привлекла внимание болельщиков, с невестой даже сделали несколько фотографий. На нее сразу надели фирменный шарф и усадили на трибуны. Вместе со всеми девушка болела за нашу футбольную команду «Иртыш». Спортсмены играли с «Торпедо Миасс».