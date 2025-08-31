Ричмонд
На матч омского «Иртыша» пришла необычная болельщица

Невеста в шикарном свадебном платье поддержала любимую команду.

Источник: Комсомольская правда

Омскую невесту заметили на матче футбольного клуба «Иртыш» накануне. Команда играла с «Торпедо Миасс». И в самый разгар матча поболеть за омичей пришла девушка в шикарном свадебном платье. Невеста специально отлучилась со свадьбы, чтобы посетить матч любимого футбольного клуба.

Девушка в белом платье сразу привлекла внимание болельщиков, с невестой даже сделали несколько фотографий. На нее сразу надели фирменный шарф и усадили на трибуны. Вместе со всеми девушка болела за нашу футбольную команду «Иртыш». Спортсмены играли с «Торпедо Миасс».

После матча невеста даже совершила традиционный свадебный ритуал: бросила букет в толпу. Повезло одной из болельщиц.