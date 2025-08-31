Лукашенко обратился к белорусским шахтерам, сказав о добыче «красного золота»

Также было сказано, что в экспорте у белорусских удобрений — ключевые позиции. А благодаря белорусским удобрениям аграрии других стран получают стабильно высокие урожаи и могут обеспечивать продовольственную безопасность. Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси искренне гордятся шахтерами, и высказался о добыче «красного золота».