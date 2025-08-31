Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к белорусским шахтерам, сказав о добыче «красного золота»

Лукашенко сказал, где находится белорусское «красное золото».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским шахтерам, сообщила пресс-служба президента.

В воскресенье, 31 августа, белорусский лидер направил поздравления с Днем шахтера в адрес коллектива и ветеранов «Беларуськалия». Поздравляя белорусских шахтеров с профессиональным праздником, Лукашенко подчеркнул, что калийное производство является брендом Беларуси. И отметил, что данная отрасль — важнейшее направление в экономике страны.

Также было сказано, что в экспорте у белорусских удобрений — ключевые позиции. А благодаря белорусским удобрениям аграрии других стран получают стабильно высокие урожаи и могут обеспечивать продовольственную безопасность. Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси искренне гордятся шахтерами, и высказался о добыче «красного золота».

— Шахтеры — люди мужественные и профессиональные. Они из поколения в поколение бесстрашно спускаются в земные недра и выдают на-гора отечественное «красное золото», — сказано в поздравлении.

Глава Беларуси уверен в том, что благодаря выбранной «Беларуськалием» стратегии развития будут выполнены стоящие перед отраслью задачи, а также будет укрепляться экономика страны.

Еще ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о шахтерской зарплате.

Напомним белорусский президент полетел в Китай с рабочим визитом.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше