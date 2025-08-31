Лукашенко обратился к белорусским шахтерам, сказав о добыче «красного золота»

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским шахтерам, сообщила пресс-служба президента.
В воскресенье, 31 августа, белорусский лидер направил поздравления с Днем шахтера в адрес коллектива и ветеранов «Беларуськалия». Поздравляя белорусских шахтеров с профессиональным праздником, Лукашенко подчеркнул, что калийное производство является брендом Беларуси. И отметил, что данная отрасль — важнейшее направление в экономике страны.
Также было сказано, что в экспорте у белорусских удобрений — ключевые позиции. А благодаря белорусским удобрениям аграрии других стран получают стабильно высокие урожаи и могут обеспечивать продовольственную безопасность. Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси искренне гордятся шахтерами, и высказался о добыче «красного золота».
— Шахтеры — люди мужественные и профессиональные. Они из поколения в поколение бесстрашно спускаются в земные недра и выдают на-гора отечественное «красное золото», — сказано в поздравлении.
Глава Беларуси уверен в том, что благодаря выбранной «Беларуськалием» стратегии развития будут выполнены стоящие перед отраслью задачи, а также будет укрепляться экономика страны.
