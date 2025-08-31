Мечтать никогда не вредно

У меня есть родственник, который умеет мечтать с размахом. Когда он, будучи совсем юным, жил на Дальнем Востоке, то любил рассказывать о том, что будет столичным режиссером. Никто не верил, а он взял и поехал в Москву с маленьким рюкзаком за плечами, дошел до телецентра и три дня там дежурил, пока не познакомился с руководителем одной из телестудий. Руководитель разглядел в парне потенциал и поручил ему режиссировать рекламные ролики. А через десяток лет режиссер заявил, что теперь он хочет быть писателем и жить у моря. И через какое-то время он с тем же рюкзаком укатил в Крым. Там снял комнату у бабули, живущей в избушке на берегу Черного моря, и начал писать роман. Роман выложил в сеть, и целая сотня человек его уже прочитала! Да, возможно, это не кинематографичная история про Хемингуэя, пьющего ром в кубинском баре, но мой друг мыслит глобально, мелочи его не волнуют. Его желание исполнилось! Хотя, быть может, именно этого он и хотел, а роскошная вилла на берегу и бары — это уже мои представления о прекрасном. В любом случае, когда формулируешь мечту, психологи рекомендуют прописывать все детали, вплоть до мельчайшей, а то мало ли — исполнится не совсем так, как хотелось бы и задумывалось. Лучше — конкретные формулировки. А что такое мечта с тщательно прописанными деталями? Это план! А если есть цель и план, то для реализации достаточно будет, что называется, просто двигаться в нужном направлении.