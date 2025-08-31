Победило старое и понятное

Ну так вот, оказалось, что никаких там «вписок», запоев, свободной любви — в чем принято уличать молодежь.
Они, зайки такие, играют в лото. Лото, господи! Знают наизусть все эти народные названия бочонков: «барабанные палочки», «топорики», «дедушкин сосед» и «Терешкова». И никаких тебе «монополий». Нет, победило старое, советское и любимое.
И еще — вязание и вышивание крестиком. Посмотрите, сколько сейчас продается вышивок, думаете, это просто так? Нет, очень востребовано: сидит девица на выданье и вышивает портрет Джоконды болгарским крестом. А кто-то вяжет шарф или свитер любимому. Хотя понятно, что купить проще и дешевле. Просто пропадет самое главное: тепло рук от вещи…
Не стыдится молодежь и увлечения садоводством. Данечка, маленький сынок моей подруги, кажется, пятиклассник, вырастил в этом году баклажаны и страшно этим гордится. Выбрал семена, вырастил рассаду, потом высадил ее, ухаживал — и, несмотря на дождливое и даже суровое лето, порадовал семью баклажанами. «Это же так интересно: было семечко — и стал целый баклажан», — с гордостью объяснил мне Дася свое увлечение. В следующем году пообещал посадить цветную капусту и арбузы: этот парень не ищет легких путей.
Смотрю, и кроссворды как-то снова входят в моду, и книжки! Настоящие книжки из бумаги. Просто праздник какой-то; так, глядишь, возродятся прежней силой библиотеки и читальные клубы.
Можно предполагать, почему так вдруг вышло? Неужели действительно через поколение передаются гены? Но я думаю, что ответ куда проще: на самом деле все мы страшно устали уже от цифровизации, от интернета и всяких «мозговых» вывертов. Людям реально хочется чего-то простого, жизненного, где все понятно и просто. Что понятнее, например, чем игра в лото? Разве что шашечная игра в «Чапая», или, простонародно, «щелбаны». Хочется тактильного, живого и ясного. Поэтому входят в моду пленочные фотоаппараты и виниловые пластинки. Даже вязание, вы не поверите, вновь в моде, пресловутый хендмейд, то есть то, что сделано собственными ручками, а не на китайской фабрике. И совсем недавно я получила по почте открытку — простую, не электронную, открытку, написанную от руки. Знаете, это было одно из немногих писем, на которые захотелось ответить. Так же вот, от руки.
Пока не гусиным пером и чернилами, а шариковой авторучкой; но Бог знает куда заведет нас усталость от виртуальной реальности.