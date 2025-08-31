Победило старое и понятное

Можно предполагать, почему так вдруг вышло? Неужели действительно через поколение передаются гены? Но я думаю, что ответ куда проще: на самом деле все мы страшно устали уже от цифровизации, от интернета и всяких «мозговых» вывертов. Людям реально хочется чего-то простого, жизненного, где все понятно и просто. Что понятнее, например, чем игра в лото? Разве что шашечная игра в «Чапая», или, простонародно, «щелбаны». Хочется тактильного, живого и ясного. Поэтому входят в моду пленочные фотоаппараты и виниловые пластинки. Даже вязание, вы не поверите, вновь в моде, пресловутый хендмейд, то есть то, что сделано собственными ручками, а не на китайской фабрике. И совсем недавно я получила по почте открытку — простую, не электронную, открытку, написанную от руки. Знаете, это было одно из немногих писем, на которые захотелось ответить. Так же вот, от руки.