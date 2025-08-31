Покажите ваше лицо: в России запустят посадку в поезд по биометрии

«Посадка в поезд по биометрии — это дополнительная опция, паспорт в поездке все равно необходимо иметь при себе», — передает ТАСС, ссылаясь на документ. Теперь при оформлении проездного документа на поезд дальнего следования появится возможность идентификации пассажира по биометрии при наличии перевозчика технической возможности. В РЖД уточнили, что совместно с Минцифры и Минтрансом продолжают дорабатывать технологию и регламент использования биометрии на транспорте..