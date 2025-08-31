Театры, музеи и еда: 2,5 миллиона туристов покорило популярное направление внутри России

«Туда будет входить абсолютно всё. И театральные премьеры, конечно же, и выставки, и музейные посещения, и гастрономические разные форматы, фестивали, и различные мероприятия…» — цитирует чиновника телеканал «Санкт-Петербург».
Он также отметил, что город продолжит работать над улучшением сервиса для отдыхающих, будь то отели или рестораны. Директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников добавил, что туризм является одной из важнейших отраслей Северной столицы. Он подчеркнул, что Петербург — это открытые ворота России для зарубежных путешественников.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что турпоток между РФ и Китаем вырос в 2,5 раза в 2024 году. Тем временем Словакия возобновила приём документов россиян для получения туристической визы.