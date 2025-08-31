Театры, музеи и еда: 2,5 миллиона туристов покорило популярное направление внутри России

Он также отметил, что город продолжит работать над улучшением сервиса для отдыхающих, будь то отели или рестораны. Директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников добавил, что туризм является одной из важнейших отраслей Северной столицы. Он подчеркнул, что Петербург — это открытые ворота России для зарубежных путешественников.