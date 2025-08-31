Теннисист Рублев схлопотал штраф в долларах

Теннисист Рублев назвал штраф несправедливым.
Российский теннисист Андрей Рублев был оштрафован на три тысячи долларов за нецензурную брань во время матча второго круга Открытого чемпионата США против американца Тристана Бойера. Об этом сообщает портал о теннисе Punto de Break.
Инцидент произошел 30 августа в Нью-Йорке во время почти трехчасовой встречи, которую Рублев выиграл в четырех сетах: 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4). При этом его оштрафовали на три тысячи долларов. По словам спортсмена, решение организаторов оштрафовать его за эмоциональное высказывание в адрес самого себя он считает несправедливым.
«Когда ругаешься на себя, сам решаешь, что говорить. По-моему, за это штрафовать нельзя. Если ругаешься на судью на вышке, то да. Если ругаешься на кого-то или кричишь на весь корт — да, конечно, должен быть штраф. Но когда ты разговариваешь сам с собой, это твой выбор, как ты это делаешь. Неважно, слушает тебя судья на вышке или нет», — приводит слова Рублева Punto de Break.
Рублев добавил, что подобные проявления эмоций свойственны всем спортсменам в стрессовых ситуациях. Он отметил, что в текущем сезоне он был зажат и чувствовал себя не в своей тарелке, из-за чего проигрывал матчи. Однако в Нью-Йорке теннисист отметил улучшения в своем психологическом состоянии и выразил надежду на дальнейший прогресс.
В третьем раунде Открытого чемпионата США Андрей Рублев встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, который занимает 25-е место в посеве турнира. Российский спортсмен идет под 15-м номером посева.