Суд в Москве ограничил доступ к сервису премиальных такси Wheely*

Сервис премиальных такси нарушил требования в сфере борьбы с терроризмом.

Источник: Комсомольская правда

Мещанский суд в Москве принял решение ограничить доступ к сайту и приложению сервиса по заказу премиальных авто с водителями Wheely* в Арр Store. Причиной стало нарушение требований в сфере борьбы с терроризмом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

В решении уточняется, что диспетчерским службам заказа легковых такси и перевозчикам необходимо передавать информацию о водителях каждый день в режиме онлайн в Единую региональную навигационную систему.

«Данные требования направлены на обеспечение антитеррористической защищенности, а также безопасности жизни и здоровья пассажиров», — отмечается в документе.

Напомним, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, сервис Wheely* работает в Париже, Лондоне и Дубае. Три года назад Роскомнадзор внес сайт сервиса в реестр запрещенных из-за ведения коммерческой деятельности без аккредитованных филиалов и представительств на территории РФ, а также без предоставления данных в государственную информационную систему.

* Роскомнадзор внес сайт сервиса в реестр запрещенных.