Суд в Москве ограничил доступ к сервису премиальных такси Wheely*

Напомним, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, сервис Wheely* работает в Париже, Лондоне и Дубае. Три года назад Роскомнадзор внес сайт сервиса в реестр запрещенных из-за ведения коммерческой деятельности без аккредитованных филиалов и представительств на территории РФ, а также без предоставления данных в государственную информационную систему.