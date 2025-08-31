Ричмонд
Рублёв не согласился с решением о штрафе за брань на матче US Open

Рублёв заявил, что наказанием за брань должно быть строгое предупреждение или другие подобные меры воздействий.

Российский теннисист Андрей Рублёв, который позволил себе нецензурные выражения в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open), заявил, что его не должны были штрафовать за это, сообщил Punto de Break.

Соперником 27-летнего спортсмена в этом поединке был американец Тристан Бойер. Рублев обыграл его со счётом 3:1. За брань во время спортивного мероприятия на Рублёва наложили штраф $3000.

«Когда ты сам с собой плохо разговариваешь, то, как ты это делаешь, — твоё личное дело. На мой взгляд, за это не должны штрафовать. Если ты говоришь плохие слова в адрес судьи на стуле, то да. Когда вы говорите это кому-то или кричите об этом на весь корт, то да, конечно», — сказал теннисист.

Рублёв выразил мнение, что наказанием за нецензурные выражения должно быть строгое предупреждение или другие подобные меры воздействий, а не штраф.

Напомним, ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован на $30 тыс. за неспортивное поведение в матче первого круга US Open. Кроме того, он должен выплатить ещё $12,5 тыс. за то, что сломал ракетку о скамейку. В этой игре Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи.