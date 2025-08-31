Рублёв не согласился с решением о штрафе за брань на матче US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв, который позволил себе нецензурные выражения в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open), заявил, что его не должны были штрафовать за это, сообщил Punto de Break.
Соперником 27-летнего спортсмена в этом поединке был американец Тристан Бойер. Рублев обыграл его со счётом 3:1. За брань во время спортивного мероприятия на Рублёва наложили штраф $3000.
«Когда ты сам с собой плохо разговариваешь, то, как ты это делаешь, — твоё личное дело. На мой взгляд, за это не должны штрафовать. Если ты говоришь плохие слова в адрес судьи на стуле, то да. Когда вы говорите это кому-то или кричите об этом на весь корт, то да, конечно», — сказал теннисист.
Рублёв выразил мнение, что наказанием за нецензурные выражения должно быть строгое предупреждение или другие подобные меры воздействий, а не штраф.
Напомним, ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован на $30 тыс. за неспортивное поведение в матче первого круга US Open. Кроме того, он должен выплатить ещё $12,5 тыс. за то, что сломал ракетку о скамейку. В этой игре Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи.