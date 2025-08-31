В МВД назвали регионы с самым большим числом нарушителей ПДД

В 2024 году МВД РФ зафиксировало наибольшее количество нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Москве, Подмосковье и Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
По информации ведомства, в Москве за прошедший год более 1,16 миллиона автомобилистов нарушили ПДД. В Подмосковье этот показатель составил чуть меньше — 1,14 миллиона нарушителей. В Дагестане зафиксировано 516 тысяч нарушений.
Также значительное число нарушителей было выявлено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — более 523 тысяч водителей, а в Свердловской области — свыше 377 тысяч нарушителей. Центральный федеральный округ стал лидером по количеству нарушителей на дорогах. В 2024 году в ЦФО было зафиксировано 3,4 миллиона нарушений ПДД.
Приволжский федеральный округ занял второе место с более чем 1,8 миллиона нарушителей, а Северо-Кавказский федеральный округ — третье место с 1,1 миллионами нарушений.
В целом по России в 2024 году зафиксировано свыше 11,8 миллиона нарушений правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Москве число ДТП с участием электросамокатов снизилось на 60 процентов.