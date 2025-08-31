В МВД назвали регионы с самым большим числом нарушителей ПДД

Также значительное число нарушителей было выявлено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — более 523 тысяч водителей, а в Свердловской области — свыше 377 тысяч нарушителей. Центральный федеральный округ стал лидером по количеству нарушителей на дорогах. В 2024 году в ЦФО было зафиксировано 3,4 миллиона нарушений ПДД.