Восемь беспилотников сбили над Ростовской областью минувшей ночью

Минувшей ночью дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку над Ростовской областью. Всего было перехвачено и уничтожено восемь БПЛА. Об этом сообщили в минобороны.
Всего же в течение ночи над страной был сбит 21 беспилотник самолетного типа. Из них 11 уничтожили над Волгоградской областью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.
Ранее Юрий Слюсарь сообщил об отраженной воздушной атаке над Миллеровским и Чертковским районами.
Подпишись на нас в Telegram!
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше