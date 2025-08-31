Ричмонд
Восемь беспилотников сбили над Ростовской областью минувшей ночью

Над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку над Ростовской областью. Всего было перехвачено и уничтожено восемь БПЛА. Об этом сообщили в минобороны.

Всего же в течение ночи над страной был сбит 21 беспилотник самолетного типа. Из них 11 уничтожили над Волгоградской областью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил об отраженной воздушной атаке над Миллеровским и Чертковским районами.

