Володин рассказал о важности техникумов и колледжей

Председатель Госдумы сообщил, что изначально было две специальности — техник-механик и IT-специалист, но с 2025 года также стали готовить специалистов: по туризму и гостеприимству, по поварскому и кондитерскому делу, а на следующий год планируется расширить перечень направлений подготовки. Он уточнил, что в эту приёмную кампанию конкурс составил от 3 до 4 человек на место по различным специальностям, и более 60% поступили по целевым направлениям.