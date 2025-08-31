Пермские ученые нашли способ улучшить освещение при операциях

Во время операций оптоволокна позволяют освещать труднодоступные участки, например, области за органами или узкие каналы при эндоскопии. Ученые разработали математическую модель, которая оценивает равномерность и мощность светового излучения вдоль оптоволокна. Она предсказывает поведение света в оптическом волокне с микрополостями разного типа. Ученые создали виртуальную копию и с помощью программы рассчитали, как размер, форма и расположение этих полостей влияют на распределение лучей.