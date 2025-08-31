Пермские ученые нашли способ улучшить освещение при операциях

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) улучшили работу оптоволокна в специальных лампах для хирургических операций. Исследования проводились в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края.
Во время операций оптоволокна позволяют освещать труднодоступные участки, например, области за органами или узкие каналы при эндоскопии. Ученые разработали математическую модель, которая оценивает равномерность и мощность светового излучения вдоль оптоволокна. Она предсказывает поведение света в оптическом волокне с микрополостями разного типа. Ученые создали виртуальную копию и с помощью программы рассчитали, как размер, форма и расположение этих полостей влияют на распределение лучей.
Благодаря такой оптимизации можно вдвое повысить эффективность освещения во время операций. Разработка пригодится в медицинских зондах для хирургических вмешательств, где требуется точное освещение, а также в волоконно-оптических датчиках. Это поможет хирургам работать точнее и безопаснее, снижая риски для пациентов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.