В Успенском районе Кубани мукомольный завод ускорил переработку зерна

«Коноковский мукомольный завод» из Успенского района Краснодарского края сократил время переработки зерна в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономики региона.
«Благодаря оптимизации логистики и контроля запасов время производства сократилось на 14%, объем складских запасов — на 20%, а производительность (труда. — Прим. ред.) выросла на 12%. В итоге компания получила больше прибыли, а бюджет — дополнительные налоги. Это доказывает, что бережливые технологии дают реальный результат. Но самое важное — сотрудники учатся работать по-новому», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Рабочая группа завода вместе с экспертами регионального центра компетенций улучшила пилотную линию подготовки помольной партии зерна. Основные изменения коснулись складских запасов. Теперь объем хранимого зерна соответствует реальным потребностям производства, а график поставок сырья стал более удобным. Также был переработан процесс подготовки помольных партий — это повысило объем выпускаемой продукции и ее качество.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.