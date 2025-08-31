В Успенском районе Кубани мукомольный завод ускорил переработку зерна

«Благодаря оптимизации логистики и контроля запасов время производства сократилось на 14%, объем складских запасов — на 20%, а производительность (труда. — Прим. ред.) выросла на 12%. В итоге компания получила больше прибыли, а бюджет — дополнительные налоги. Это доказывает, что бережливые технологии дают реальный результат. Но самое важное — сотрудники учатся работать по-новому», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.