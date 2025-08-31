Ричмонд
Эксперты раскрыли секрет идеального букета к 1 сентября

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю опубликовали официальные рекомендации для родителей и учеников, как выбрать свежие и долговечные цветы для праздничного букета в День знаний.

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю опубликовали официальные рекомендации для родителей и учеников, как выбрать свежие и долговечные цветы для праздничного букета в День знаний.

Эксперты советуют обращать внимание на несколько ключевых деталей:

При выборе:

Проверьте «рубашку» цветка — нижние плотные лепестки у основания бутона. Их свежий вид гарантирует, что растение не завянет сразу.

Осторожно отогните один лепесток: свежий цветок быстро вернется в исходное положение, вялый — останется деформированным.

Выбирайте бутоны в полураскрытом состоянии — они простоят в вазе значительно дольше полностью распустившихся.

Для сохранности букета:

Поставьте цветы в воду сразу после покупки, избегая резких перепадов температур.

Подрежьте стебли под углом, а жесткие побеги дополнительно расщепите ножом.

Обязательно удалите листья в нижней части стебля, чтобы предотвратить размножение бактерий и неприятный запах.

Добавьте в воду щепотку сахара — это продлит жизнь букету.

Следование этим простым правилам поможет красноярским школьникам порадовать учителей свежими и красивыми букетами, которые сохранят свой вид на протяжении всего праздника.