Эксперты раскрыли секрет идеального букета к 1 сентября

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю опубликовали официальные рекомендации для родителей и учеников, как выбрать свежие и долговечные цветы для праздничного букета в День знаний.
Эксперты советуют обращать внимание на несколько ключевых деталей:
При выборе:
Проверьте «рубашку» цветка — нижние плотные лепестки у основания бутона. Их свежий вид гарантирует, что растение не завянет сразу.
Осторожно отогните один лепесток: свежий цветок быстро вернется в исходное положение, вялый — останется деформированным.
Выбирайте бутоны в полураскрытом состоянии — они простоят в вазе значительно дольше полностью распустившихся.
Для сохранности букета:
Поставьте цветы в воду сразу после покупки, избегая резких перепадов температур.
Подрежьте стебли под углом, а жесткие побеги дополнительно расщепите ножом.
Обязательно удалите листья в нижней части стебля, чтобы предотвратить размножение бактерий и неприятный запах.
Добавьте в воду щепотку сахара — это продлит жизнь букету.
Следование этим простым правилам поможет красноярским школьникам порадовать учителей свежими и красивыми букетами, которые сохранят свой вид на протяжении всего праздника.