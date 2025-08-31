В Башкирии Следователи помогли собраться в школу первокласснику

К первому сентября готовятся все — и дети и взрослые. Но для некоторых семей сборы в школу становятся серьезным испытанием для бюджета. Именно таким ребятам призвана помочь всероссийская акция «Собери ребенка в школу».
В этом году к инициативе присоединились сотрудники следственного отдела по городу Октябрьский. Они собрали полный набор всего необходимого для семилетнего Алексея, который этой осенью впервые пойдет в школу.
Мальчика воспитывают бабушка с дедушкой, которые являются его официальными опекунами. Они окружают внука заботой и теплом, делая всё возможное для его счастливого детства. Однако обеспечить его всем необходимым к новому учебному году им было нелегко.
Теперь у Алексея есть новые ранцы, тетради, ручки и альбомы — всё, что сделает его первые школьные дни яркими и радостными.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.