Пешков острит: на московских сценах пересобрали Пушкина и вспомнили Енгибарова

В последний месяц сезона московские театры вспоминали о роли в личности в истории. Вернее, тех личностей, кто посвятил свою жизнь заботе о великих и о ком по прошествии лет незаслуженно забыли. А еще вновь переосмыслили пушкинскую классику и поставили спектакль о жизни гениального Леонида Енгибарова. О театральных премьерах августа — критик Влад Васюхин в своем традиционном обзоре для «Известий».
«Горький. Любовь», Театр Наций.
Фестиваль «Горький +», проходивший в Москве в последние дни августа, порадовал театралов сильными спектаклями из Санкт-Петербурга, Краснодара и Воронежа. А столичный Театр Наций, худрук которого Евгений Миронов — арт-директор фестиваля, представил специально подготовленный театральный проект «Горький. Любовь».
Автор «Макара Чудры», «Вассы Железновой» и других произведений, где любовная тема проявляется через сложные чувства персонажей, утверждал, что без любви «жить человеку невозможно: затем ему и душа дана, чтобы он мог любить».
И Горький любил — страстно, нежно, бурно. В разные периоды у писателя было несколько спутниц жизни. О четырех роковых красавицах и рассказали создатели спектакля: драматург Екатерина Гузема, режиссер Филипп Гуревич и актрисы Анастасия Лебедева, Александра Ревенко, Юлия Хлынина и Анастасия Светлова. Они сыграли соответственно акушерку Ольгу Каминскую (она была старше Горького на девять лет, но причиной их расставания стала не разница в возрасте, а то, что Ольга заснула, когда будущий классик читал посвященную ей новеллу), корректора Екатерину Волжину, бывшую единственной его законной женой и матерью его сына и дочери, популярную актрису Художественного театра Марию Андрееву и писательницу Марию Будберг, которую Горький называл «железной женщиной».
«Таська», Школа драматического искусства.
«Была еще одна вдова, о ней забыли…» — эту поэтическую строчку можно смело отнести к первой жене Михаила Булгакова. Татьяна Николаевна Лаппа оказалась заслонена фигурами двух его последующих муз: Любови Белозерской и Елены Шиловской. В ШДИ решили восстановить справедливость и рассказать о роли, которую Лаппа сыграла в судьбе Булгакова, родители которого были против их отношений, и вообще о ее долгой — 89 лет — жизни, мало кому известной.
Булгаковские биографы утверждают, что без Таси, как называли ее близкие, Михаил Афанасьевич просто бы не выжил — она спасала его и от морфинизма, и от тифа, и от голода, и от депрессий. С 1913 по 1924 год она была его ангелом-хранителем. Именно ее он звал перед смертью…
Пьесу Малики Играмовой поставил Глеб Черепанов, добавив в реальность фантазии и мистики. Режиссер решил, что в спектакле будет много музыки, поскольку Булгаков был страстным любителем оперы.
В роли писателя — Вадим Дубровин, которого широкая публика знает по комедийному сериалу «Жуки». А Таську сыграла 26-летняя Александра Гладкова, кстати, дочь знаменитого композитора Григория Гладкова.
«Енгибаров», Центр драматургии и режиссуры.
Этот спектакль — режиссерский дебют Александра Недомолкина, он же — автор пьесы. Поэтому все возможные огрехи и невнятицы можно заранее списать исключительно на молодость и малоопытность постановщика тире драматурга, но при этом все-таки стоит поблагодарить его за попытку. Сделать зрелище о Леониде Енгибарове, «клоуне с осенью в сердце», 90-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, — задачка не из простых. Как писал друживший с ним Владимир Высоцкий, «он смешного ничего не делал — горе наше брал он на себя».
Не менее трудно и сыграть великого мима. В этой роли — 23-летний Александр Фокин, признанный в минувшем сезоне жюри одной из театральных премий «Открытием года» за работу в спектакле «Курьер». Внешне он похож на Енгибарова, но пока не достигает его глубин, и эта роль, очевидно, на вырост.
«№ 17», Театр Москвы.
Цифра в названии спектакля — номер больничной палаты, куда не столько профессиональное любопытство, сколько желание разбогатеть, приводит молодого журналиста, обозначенного в программке как Человек N (Владислав Тирон). Он хочет разгадать секрет карточной игры. И в этом ему должны помочь один из пациентов — Герман (звезда сериалов Дмитрий Миллер) и Графиня (Роза Хайруллина).
Да, спектакль поставлен Иваном Титовым по мотивам пушкинской «Пиковой дамы». Очень отдаленным. Режиссер сам написал текст. Несмотря на то что история насыщена приметами наших дней, она протекает вне времени, в ней много абсурда и фантасмагории.
«Три тополя на Плющихе», Moscow Show.
Спектакли, в основе которых сценарии популярных фильмов, — один из трендов последних лет. Неудивительно, что для этого антрепризного зрелища был взят сюжет Александра Борщаговского, хорошо известный по мелодраме Татьяны Лиозновой с участием Татьяны Дорониной и Олега Ефремова (1968). История внезапной, короткой и такой пронзительной любви несчастной в замужестве деревенской женщины Нюры, приехавшей в Москву продавать ветчину, и одинокого столичного таксиста Саши любима до сих пор.
Сценическую версию поставил 76-летний Лев Рахлин, в активе которого есть такой зрительский хит, как спектакль-долгожитель «Кыся». Назвать «Три тополя…» новой удачей маститого режиссера было бы нечестно. На спектакль пойдут, чтобы увидеть Дарью Мороз и Евгения Сидихина, играющих главные роли, но кастинг явно неудачен: между актерами нет «химии», в их «солнечный удар» не веришь ни секунды. Режиссер активно использует приемы кинематографа: все остальные персонажи представлены на экране в записи, и наблюдать за диалогом живого артиста с его видеопартнером порой забавно, но чаще скучно. Отправляясь на спектакль, постарайтесь избежать сравнений с легендарным фильмом. Спойлер: пахмутовский хит «Нежность» в спектакле прозвучит!