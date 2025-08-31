Пешков острит: на московских сценах пересобрали Пушкина и вспомнили Енгибарова

Этот спектакль — режиссерский дебют Александра Недомолкина, он же — автор пьесы. Поэтому все возможные огрехи и невнятицы можно заранее списать исключительно на молодость и малоопытность постановщика тире драматурга, но при этом все-таки стоит поблагодарить его за попытку. Сделать зрелище о Леониде Енгибарове, «клоуне с осенью в сердце», 90-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, — задачка не из простых. Как писал друживший с ним Владимир Высоцкий, «он смешного ничего не делал — горе наше брал он на себя».