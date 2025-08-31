В московском районе Сокольники обновили более 2,3 километра газопроводов

Обновленные сети, рассчитанные на срок службы более 40 лет, осуществляют подачу газа коммунально-бытовым предприятиям и обеспечивают газоснабжение жилого сектора части района Сокольники. Дополнительно на фасадах зданий установлены шаровые краны, предназначенные для надежного отключения подачи газа на вводах в здания и отвечающие современным требованиям безопасности. Они имеют антивандальную защиту и выполнены из устойчивых к коррозии материалов.