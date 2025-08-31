В московском районе Сокольники обновили более 2,3 километра газопроводов

Свыше 2,3 км газопроводов низкого давления отремонтировали в районе Сокольники в Москве, что отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Обновленные сети, рассчитанные на срок службы более 40 лет, осуществляют подачу газа коммунально-бытовым предприятиям и обеспечивают газоснабжение жилого сектора части района Сокольники. Дополнительно на фасадах зданий установлены шаровые краны, предназначенные для надежного отключения подачи газа на вводах в здания и отвечающие современным требованиям безопасности. Они имеют антивандальную защиту и выполнены из устойчивых к коррозии материалов.
Во время работ специалисты использовали три метода прокладки газопроводов. Технологии выбирали с учетом особенностей застройки и геологических условий на разных отрезках трассы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.