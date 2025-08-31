Советская артистка и композитор Жанна Колодуб умерла на Украине

Родилась Колодуб в Виннице в начале 1930 года и с середины прошлого века посвятила себя преподаванию в украинской консерватории. За десятилетия творческой деятельности артистка создала богатое наследие: от произведений для симфонических и струнных оркестров до камерных пьес, хоровых композиций, романсов и вокализов.